Авіакатастрофа в Пакистані. Розбився пасажирський літак із понад сотнею людей на борту. Airbus 320 пакистанських авіаліній прямував із Лахора до Карачі, це був внутрішній рейс.

Уже мав приземлятися, та через технічні складнощі пілот пішов на ще одне коло над містом. І за кілька хвилин - упав на густонаселений житловий район біля аеропорту.

За даними Рейтер, на борту було 99 пасажирів і восьмеро членів екіпажу. Представники місцевої влади повідомили: трьох людей вдалося знайти живими. Скільки постраждалих серед мешканців будинків, на які впав літак, наразі не відомо. Рятувальники досі розбирають завали.