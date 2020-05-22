Що потрібно зробити у першу чергу для соціального та економічного захисту людей - окреслили в опозиції.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Сейчас основные усилия должны быть направлены не на борьбу с пандемией, поскольку эта проблема купирована. Основные усилия государства должны быть направлены на помощь людям. Потому что даже по докладу ЮНИСЕФ 6 миллионов украинцев могут остаться за чертой бедности. Из которых 1,4 млн человек - это дети.

И поэтому государство должно направить все усилия на то, чтобы обеспечить этих людей. В результате кризиса многие из них остались без работы, многие остались без доходов, и люди сейчас думают больше о том, как обеспечить себя и свои семьи.

В то же время правительство не уделяет достаточно внимания, по непонятным для нас причинам, тому, чтобы создать комплексную программу выхода из кризиса. Даже те средства, которые выделены парламентом для повышения зарплат медикам (это повышение зарплат на 300%), не были правительством вовремя доставлены людям. Это вызывает массу вопросов - почему?

Причина - некомпетентность, неумелость? Тогда нужно определить, кто ответственный, и их наказывать. Одновременно с этим парламентом выделяются большие средства на помощь регионам, на социальную поддержку людей, но, опять-таки, эти программы не выполняются в должной мере правительством, и люди не чувствуют себя защищенными.

Недостаточно, как мне кажется, даже просто понимания глубины последствий кризиса для экономики. И, конечно же, нет программы выхода из этого кризиса. "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложили свой антикризисный план. Он не был принят властью, но в нашем антикризисном плане были ответы на все вопросы, которые сейчас нужно разрешать.

В первую очередь, это социальная помощь людям, второе - это развитие экономики и что нужно сделать, чтобы в Украине поскорее выйти из кризиса. Поэтому мы снова-таки будем настаивать, чтобы наш антикризисный план внедрялся в жизнь.