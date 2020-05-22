Фермерські угіддя - чи не єдиний ринок, де вільних робочих місць надмірно багато

А от у Європі у фермерів геть інші проблеми: врожай є, продати можуть, а зібрати - нікому! Дійшло вже до того, що особисто принц Чарльз закликав британців готуватися допомогти фермерам - як у часи Другої світової. Світлана Чернецька продовжить тему.

У Великій Британії розпал сезону спаржі. Кожну рослину тут зрізають вручну. Так само вручну сортують для супермаркетів. А це означає, що на одній фермі, на час збору врожаю, необхідні сотні рук.

Кріс Чинн, голова ферми з вирощування спаржі:

Збирати врожай можна пів дня. І якщо ми його пропускаємо, то автоматично втрачаємо городину. Тож нам необхідні люди, і дуже швидко, щоб зібрати всю дозрілу спаржу. Тобто, якщо нам не вистачає 20 відсотків збирачів, на полях зігниє 20 відсотків не зібраного врожаю.

Досі на місцевих фермах проблем із сезонними робітниками не було. Десятиліттями сюди раз на рік приїжджають збирачі з бідніших країн, переважно зі Східної Європи. Часто це ті самі люди.

Але цього року румунської чи польської мови на угіддях - не чути. Через пандемію кордони - закриті. Тож фермери лишилися без робочої сили. Хоча на весну та літо Сполученому Королівству необхідно близько вісімдесяти тисяч працівників.

Кріс Чинн, голова ферми з вирощування спаржі:

Сезонні робітники з-за кордону життєво необхідні, їхню роль на фермі важко переоцінити. Бо традиційно британцям така робота геть не цікава.

Приміром, торік лише один відсоток працівників ферм були британцями. Таку роботу вважають дуже важкою та малооплачуваною. Утім, цього року відсоток місцевих уже сягнув 14. Збирачами та фасувальниками влаштовуються ті, хто втратив роботу.

Кейті Лойд-Кокс, студентка:

Усі мої знайомі шукають роботу у сфері послуг, там набагато легше. Але зараз кафе та готелі закриті, а у мене борг за кредиткою. Довелося йти сюди.

Справді, такого напливу британців на фермах не бачили з повоєнних часів. Але й цього критично мало. Фермери шукають десятки тисяч працівників. До рекрутингу приєднався навіть сам майбутній король. Принц Чарльз записав відеозвернення із закликом - іти в поля.

Чарльз, принц Вельський:

Я не маю сумнівів, що ця робота не престижна та іноді дуже важка. Але вона надзвичайно важлива. І в розпал цієї глобальної пандемії ви зробите життєво необхідний внесок для країни.

Фермерські угіддя - чи не єдиний ринок, де вільних робочих місць надмірно багато. Бо загалом по країні вакансій поменшало на третину. Однак більшість британців воліють оформити допомогу з безробіття, аніж годинами пітніти під пекучим сонцем на полі.

Та фермери сподіваються, що звернення принца Чарльза все ж підштовхне його підданих. Бо люди потрібні терміново, щоби не втратити врожаї ягід і овочів.