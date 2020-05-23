Что произошло в УАФ?



Почему три обладателя "Золотого мяча" вдруг обратились к Верховной Раде с открытым письмом, в котором выражают озабоченность возможностью продления работы временной следственной комиссии парламента по "делу Павелко"?



"Мы искренне надеялись, что полгода – достаточный срок, чтобы разобраться в проблеме, – пишут они. – Однако в течение шести месяцев работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме. Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола. Есть серьезные опасения, что для некоторых важнее само существование такой комиссии как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы", – предупреждают именитые футбольные функционеры.



Создается впечатление, что легенды украинского футбола в промежутках между выполнением своих основных функций в УАФ, дотошно наблюдают за регламентом и содержанием работы ВСК. А потом у них внезапно возникает ощущение в ее необъективности. И они спешат сообщить о своих подозрениях прямиком председателю Верховной Рады и другим нардепам.



Странно, конечно. Хотя ничего предосудительного в этом нет. Таковы реалии нашего демократического общества. Таковы, если хотите, современные тенденции в коммуникациях власти и представителей народа. Не секрет, что депутаты получают тысячи писем от своих избирателей, в которых те высказывают проблемы, жалобы, претензии и предложения. Так было, есть и будет.



Но почему в связи с мотивированной необходимостью продлить работу ВСК еще на несколько месяцев так лихорадит руководство ассоциации? Почему ее президент Андрей Павелко после грандиозного скандала с кубком Лиги чемпионов снова использует не по назначению и другие национальные футбольные реликвии?



Ведь по логике вещей, он как никто другой должен быть заинтересован в том, чтобы ВСК дала объективную оценку всем обвинениям в его адрес, прозвучавшим в многочисленных журналистских расследованиях. Он ведь уверен в своей невиновности. Тем более, что не так давно сам Павелко открыто заявлял об этом СМИ:



– В последнее время в ваш адрес звучит много обвинений в злоупотреблении служебным положением. Против вас открыты три уголовных производства – в НАБУ, Нацполиции и Генпрокуратуре. Как вы можете прокомментировать это?



– Могу это прокомментировать исключительно в позитивном ключе. Большое спасибо за то, что нас проверяют. Мы – серьезная, большая организация, и нас нужно проверять. Я жду объективной, законной оценки нашей деятельности от всех вышеперечисленных органов. Я хочу получить от них документы, в которых четко будут отражены результаты этих проверок. Эти документы я разошлю во все средства массовой информации, которые уже год безосновательно подхватывают необоснованные обвинения в отношении меня и моей семьи. Посмотрим, будут ли они с такой же охотой публиковать результаты проверки, с какой публиковали непроверенную информацию.



Надо отметить, что эти слова были сказаны тогда еще народным депутатом от правящей партии, председателем бюджетного комитета ВР, имеющим реальное влияние, в том числе и на правоохранительные органы, которые расследовали его коррупционные схемы. Поэтому естественно, что акценты в его нынешней риторике существенно изменились.



"Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко пригласил членов парламентской ВСК, которая занимается вопросами расследования возможных нарушений при строительстве футбольных мини-полей с искусственным покрытием, провести выездное заседание комиссии в Доме футбола. Об этом говорится в соответствующем письме на имя председателя ВСК, которое есть в распоряжении "Українських новин". Павелко подчеркивает, что как президент УАФ он высоко ценит усилия народных депутатов. "Поэтому с радостью готов к откровенному разговору, который прошу проводить в закрытом режиме. Такой формат выездного заседания комиссии обусловлен тем, что в ходе заседания будет предоставлена конфиденциальная информация, содержащая коммерческую тайну и тайну следствия", – уточняется в письме.



Обратите внимание, сегодня Павелко уже не апеллирует к журналистам и не ратует за открытость и прозрачность информации о расследованиях его уголовных дел. Теперь он требует от членов ВСК обеспечить закрытый режим для откровенного разговора. Какие такие секреты скрывает от широкой общественности руководитель украинского футбола после публичных разоблачений его многогранной противоправной деятельности – можно только догадываться. В то время как стенограмма заседания Верховной Рады Украины от 15 ноября 2019 года легко доступна на официальном сайте парламента. Особенно ее полезно почитать тем, кто сочиняет и распространяет байки о надуманности причин создания ВСК.



"Народный депутат Украины Костюх Анатолий Вячеславович:



"Уважаемые народные депутаты, ни для кого из вас не секрет, что украинскими средствами массовой информации были подняты вопросы возможной коррупции в Федерации футбола Украины или в ее обновленной версии – Украинской ассоциации футбола. Также не секрет, что материалы, обнародованные в этих журналистских расследованиях, легли в основу целого ряда уголовных производств, начатых еще в 2018 году различными правоохранительными структурами нашей страны, начиная от НАБУ и заканчивая Генеральной прокуратурой Украины. Однако до сих пор остается тайной, почему расследование так и не было завершено и почему ни одно виновное лицо не было привлечено к уголовной ответственности или же, в противном случае, оправданы действия руководства одного из самых массовых и точно, что самого популярного спортивного объединения Украины.



Именно эти, без преувеличения, резонансные вопросы недавно были адресованы нам как народным депутатам Украины, представителям украинского журналистского сообщества, и пока они остаются без ответа.



В связи с этим нами было принято решение о необходимости создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения украинского законодательства и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (бывшей Федерации футбола Украины), председателем комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украина VIII созыва Павелко Андреем Васильевичем при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины".



По нашему мнению, деятельность такой ВСК будет способствовать осуществлению расследования возможных фактов коррупции в украинском футболе и поможет снять любые сомнения по нивелированию принципа объективности при его проведении, которые могут возникнуть в обществе, несмотря на высокий социальный статус и влиятельность господина Андрея Павелко.



Еще раз подчеркиваю резонанс поднятого вопроса и чрезвычайно высокий общественный интерес к нему. Предлагаю поддержать постановление о создании временной следственной комиссии".



Народный депутат Украины Мокан Василий Иванович:



"Хочу сказать еще как один из инициаторов этого постановления: мы направляли письма всем желающим фракциям. Желающими оказались три депутатские фракции – войти в эту временную следственную комиссию. И хочу заверить, что речь идет о беспристрастном расследовании возможных фактов коррупции. Никакой политизации не предвидится.



Федерация футбола как самая большая федерация Украины – она является наиболее финансируемой, соответственно, тема резонансная. Думаю, что стоит разобраться и беспристрастно сделать вывод о том, были там те злоупотребления или нет".



А теперь – внимание! Предлагаю простой и очевидный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок этого материала. Он легко читается между строк нижеприведенного фрагмента стенограммы.



"Народный депутат Украины Герасимов Артур Владимирович: "Уважаемые коллеги, фракция политической партии "Европейская солидарность" не будет поддерживать это позорное, с нашей точки зрения, постановление и это решение, и мы просто предлагаем всем коллегам в этом сессионном зале одну простую вещь: подумайте".



Более чем странная позиция. Вместо того, чтобы всячески способствовать установлению истины, вчерашние соратники Павелко саботируют участие в работе ВСК. Почему? А может, для того, чтобы за громкими криками о якобы политизации процесса расследования коррупции в украинском футболе не дать возможность привлечь к ответственности казнокрадов?