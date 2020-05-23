Вторая европейская страна открывает туристический сезон [ Редактировать ]
Испанские власти приняли решение об открытии границ с июля 2020 года.
Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на испанского премьер-министра Педро Санчеса.
По его словам, все туристы будут проходить температурный скрининг в аэропортах и использовать средства защиты.
"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - отмечается в сообщении.
Известно, что в королевстве будет объявлен 10-дневный траур по жертвам пандемии.
Ранее мы сообщали о том, что Франция открывает туристический сезон. Иностранные путешественники смогут посетить страну в конце июня.
по теме
Страны Балтии создали первый в Европе пандемический "туристический пузырь"
В трех балтийских республиках значительно снизилась заболеваемость коронавирусом. В среду, 13 мая, ни одна из стран не сообщила о более чем семи новых случаях COVID-19. Власти ослабили карантин с конца апреля.
Коронавирус "поглотил" более 4 миллионов человек
В рейтинге зараженных государств "лидирует" США
Смягчение карантина: в Барселоне открылись пляжи
Жителям Барселоны разрешили посещать пляжи в ограниченное время
В Турции отели вводят ограничения для туристов (список)
Отели Турции этим летом будут работать с некоторыми ограничениями из-за пандемии
Смягчение карантина: 9 областям запретили снимать ограничения
Их снимут при условии соблюдения некоторых критериев