Испанские власти приняли решение об открытии границ с июля 2020 года.

Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на испанского премьер-министра Педро Санчеса.

По его словам, все туристы будут проходить температурный скрининг в аэропортах и использовать средства защиты.

"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - отмечается в сообщении.

Известно, что в королевстве будет объявлен 10-дневный траур по жертвам пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что Франция открывает туристический сезон. Иностранные путешественники смогут посетить страну в конце июня.