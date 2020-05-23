На Прикарпатті лікарі опинилися в центрі скандалу - вони відмовилися допомогти жінці та понад чотири години тримали її в приймальному відділенні. А потім відправили в іншу лікарню - хвора жінка померла дорогою. Тепер її родина звинувачує медиків у недбалості та вимагає покарати винуватців.

Вона ніколи не могла б подумати, що звичайний похід до поліклініки виявиться для її мами Розалії - останнім. Наталя Чекаловська розповідає: її мати, якій було 68 років, останнім часом почала скаржитися на безсоння та задуху. Тож вони разом пішли до сімейного лікаря. У поліклініці пані Розалії зробили рентген, і терміново відправили в лікарню.

Наталія Чекаловська, дочка померлої пацієнтки:

Тому що погана ситуація: двостороння пневмонія - це треба терміново лікувати. Зразу в реанімаційне відділення. І каже: вже кардіограму серця, не підете - то вже зроблять на місці.

"Швидка" доправила жінку в Калуську районну лікарню. У приймальному відділенні її оглянув лікар і направив до кардіолога. Та виявилося, кардіологія - на карантині! Бо напередодні там виявили коронавірус у пацієнта і медсестри. Почали телефонувати в пульмонологію. Коли й там проігнорували, викликали лікаря з реанімації.

Наталія Чекаловська, дочка померлої пацієнтки:

Послухала, направлення навіть не дивилася, сіла писати. І цей хлопець каже: візьміть її в реанімацію, направлення є, дайте їй чимось подихати. А вона - "кисню нема, щоб подихати, я зі своєї сторони не бачу ніяких проблем, то не мій пацієнт". Ми просиділи чотири години. А мама вже на кушетці - я бачу, що погано губи сині, задихатися.

Та ніхто на це не звертав уваги, каже Наталя! Усе, що зробили медики - це кардіограму і тест на коронавірус. Після чого маму з дочкою виставили в коридор та порадили їхати в сусідню лікарню.

Наталія Чекаловська, дочка померлої пацієнтки:

Я кажу, то надайте нам будь-ласка "швидку", щоб ми доїхали. Ви знаєте, "це перевезення самостійно, ми "швидку" не надаємо".

Наталія викликала таксі. Та не встигли вони від'їхати, як мама знепритомніла і почала задихатися. Вони кинулись назад до лікарні.

Наталія Чекаловська, дочка померлої пацієнтки:

Вони завозять нас в оглядову, я кричу: "де лікарі?" - коридор пустий! Я 10-15 хвилин кричала. Вона виходить і каже: "вибачайте, нам не вдалося спасти вашу маму".

За попередніми результатами розтину: у хворої обірвався легеневий тромб. Чи можна було врятувати жінку? І як оцінити роботу лікарів, які не допомогли пацієнтці у важкому стані? І замість госпіталізувати - 4 години протримали у приймальному покої?

На всі ці запитання вже шукають відповіді, кажуть у Калуській центральній лікарні. Створили спеціальну комісію та розпочали службове розслідування.

Валерій Паляниця, заступник головного лікаря Калуської ЦРЛ:

Я почав спілкуватися з медпрацівниками, які були задіяні в цій ситуації. Що пояснили на момент звернення: стан не підлягав госпіталізації в реанімаційне відділення. Пневмонія не підтвердилась, - це я вам відповідально заявляю.

Паралельно перевірку розпочали і чиновники. До 2 червня обіцяють перші висновки.

Наталія Табачук, заступник міського голови міста Калуша:

В комісію увійшли представники всіх закладів, в тому числі первинної медикосанітарної допомоги, "швидкої" самої лікарні. І очікуємо представництва з Департаменту охорони здоров'я. Нам виглядає так, що є проблеми, які на жаль могли призвести і до смерті людини.

Тим часом, родичі померлої планують звернутися із заявою ще й до поліції. Кажуть: претензії у них лише до одного медика - працівниці реанімаційного відділення, яка відмовилася госпіталізувати їхню матір.