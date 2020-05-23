Хостел для лікарів. У столиці волонтери організували безплатне житло для медиків, які задіяні в боротьбі з COVID-19. Усі витрати взяв на себе власник приватної стоматологічної клініки. У такий спосіб вдасться уникнути поширення вірусу, вважають благодійники.

У цьому приміщенні раніше була стоматологічна клініка. Зараз вхід сюди обмежений. Тут живуть близько десяти лікарів Олександрівської лікарні, медики якої - на передовій у боротьбі з коронавірусом. Крім них сюди ніхто не заходить. Житло, за системою "робота-дім" запропонував столичний бізнесмен Салім Караме.

Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки:

Когда началась пандемия, была моя идея предложена - чтобы доктора были в капсулах, и не ездили к своим семьям, чтобы они не заражали людей. Я на тот момент подготавливал свой дом, подготавливал свою клинику. И здесь, полностью вся клиника подготовлена для того, чтобы доктора жили у нас здесь. Это центр города. Для докторов - ездить близко. И чтобы по транспорту было им легко, потому что они едут туда вместе и чтобы они не переносили никому инфекцию.

У той час, як у країні шукали, де брати засоби захисту для лікарів, Салім Караме вже активно допомагав лікарням власним коштом і стратегічними запасами. Від початку пандемії, медикам він передав кілька десятків тисяч масок, захисних костюмів, резинових рукавичок і кілька тисяч літрів антисептичних засобів.

Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки:

Когда началась пандемия, начал обращаться в больницы. Понял, что у них практически ничего нет. Чувство ответственности всегда присутствует. И я считаю, что каждый должен помочь в тех мерах, которых он может и обязан. У меня был свой запас. В первые дни привлек весь свой запас и передал в больницы. Я сегодня могу быть как волонтер, а завтра могу быть таким же пациентом. Считаю, что это мой гражданский долг.

Волонтерством бізнесмен займається давно. По кілька разів на рік протягом останніх 5 років Салім Караме, разом зі своїми колегами, відвідує зону бойових дій на Сході. Через карантин найближчу поїздку для лікування наших бійців довелося відтермінувати.

Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки:

Только будет возможность - я туда поеду. И буду ездить в АТО. Там мои друзья - военные, они более чем пациенты для меня. Они особенные пациенты. Но мы здесь их принимаем в наших клиниках. И я хочу передать через ваш канал, любой военнослужащий, который нуждается в лечении острой боли - с удовольствием мы его принимаем в наших клиниках. И дети погибших солдат, кроме общего наркоза - мы делаем все бесплатно.

Що ж до пандемії, на думку волонтера, світові доведеться навчитися жити з цим вірусом аж до моменту появи вакцини та колективного імунітету. Тому закликає не нехтувати правилами особистої і санітарної гігієни, та уникати скупчення людей.