Иностранные студенты, в том числе из Украины, которые учатся в Польше, теперь смогут въезжать на территорию страны в период карантина. Однако студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.

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Документ расширяет перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.

В частности, речь идет о:

международных автоперевозчиках, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств, которыми осуществляют международные перевозки;

учениках и студентах, обучающихся в Польше;

гражданах других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается на более 12-ти часов с момента пересечения границы Польши.

Ранее сообщалось, что Литва и Польша ослабили ограничения на границе.