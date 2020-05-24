Польша открыла границу для студентов из Украины [ Редактировать ]
Иностранные студенты, в том числе из Украины, которые учатся в Польше, теперь смогут въезжать на территорию страны в период карантина. Однако студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом.
Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.
Документ расширяет перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.
В частности, речь идет о:
- международных автоперевозчиках, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств, которыми осуществляют международные перевозки;
- учениках и студентах, обучающихся в Польше;
- гражданах других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается на более 12-ти часов с момента пересечения границы Польши.
Ранее сообщалось, что Литва и Польша ослабили ограничения на границе.
по теме
Украина открывает границу со странами ЕС и Молдовой
В частности, проект распоряжения представил министр внутренних дел Арсен Аваков
Ослабление карантина: что откроют в Киеве с 22 мая
С 25 мая Киев готов возобновить и работу метро
Киев готовится к возобновлению работы метро (видео)
Кличко показал, как в столице готовятся к открытию метро
Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесли
Сроки их проведения будут зависеть от ослабления карантинных мер
Когда в Кременчуге возобновят работу общественного транспорта
Льготников не будут перевозить до 22 мая