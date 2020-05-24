4 дні на спецоперацію. На Дніпропетровщині дістали фуру, яка пішла під воду через обвал Олексіївського мосту. Пожежною машиною та плавучим краном підняли вантаж. Згодом витягли причіп автівки, який звисав над урвищем.

Попередньо, переправу зруйнував перевантажений фургон. Його вага 16 тонн. До того ж водій віз залізні труби майже такої ж маси. У поліції відкрили три кримінальні провадження: за службову недбалість, порушення правил експлуатації та транспортних вимог. Міст з'єднував Кропивницький із Запоріжжям.