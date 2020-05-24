На вулиці Льва Толстого сталася масштабна пожежа [ Редактировать ]
У Києві сталася серйозна пожежа. Біля багатоповерхівок загорілися будівельні споруди. Трапилося це на вулиці Льва Толстого просто під теплотрасою.
На місці пожежі стояв стовп густого чорного диму, який було видно за кілька кілометрів. За попередньою інформацією, потерпілих немає. Причини загоряння ще не відомі, рятувальники офіційних заяв поки що не робили.
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