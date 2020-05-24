На Київщині можуть послабити карантин уже найближчими днями. Адже ситуація із COVID-19 у регіоні поліпшується третій день поспіль, - зазначили в обладміністрації.

Нагадаю, у столиці пом'якшення вже запроваджують. Так, від завтра мають запустити метро, а з 1 червня планують відкрити дитсадочки, готелі, пляжі та цвинтарі.

Та радіти ще зарано, - каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Нових хворих в Україні не меншає. Цифри тримаються на рівні від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот п'ятдесяти заражень за добу. Приміром, за минулу - їх 406. Тож підстав знімати маски не буде ще довго, прогнозує очільник МОЗу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: