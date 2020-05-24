Дедалі більше грошей витрачають на допомогу і в Німеччині. Окрім пільг для бізнесу, там запровадили ще й виплати родинам із дітьми.

Через закриті школи й дитсадки батьки просто не можуть вийти на роботу. Та уряд вирішив усе одно платити їм зарплату. Як довго діятиме ця програма - розкаже Тетяна Логунова.

Німкеня Вів'єн Вебер не може ані ходити на роботу, ані працювати дистанційно. Хоча під час пандемії коронавірусу її професія більше ніж затребувана. Фрау Вебер - медсестра в одній із берлінських клінік. А ще - мама двох синів, які через карантин не відвідують школу і дитячий садок. Дітей жінка виховує сама і змушена теж сидіти вдома.

Вів'єн Вебер, медсестра:

Я чекаю на можливість знову віддати синів до школи й дитсадка. Сподіваюся на те, що мені, як медпрацівникові, дозволять скористатися екстреною службою догляду за дітьми. Тут можуть виникнути проблеми, оскільки батько дітей не працює в медичній сфері. Мені можуть сказати домовлятися з ним, щоб він на цей час забрав синів до себе.

Такі ж проблеми мають тисячі німецьких батьків. До школи поки що дозволили ходити тільки учням старших класів. Молодші школярі сидять удома. Із дитсадками ситуація ще складніша. Рішення, відкривати їх чи ні, уряд кожної окремої землі ухвалює самостійно. І в більшості регіонів країни ці заклади поки що не працюють.

Сидиш удома і все одно отримуєш зарплату. Німецький уряд вирішив фінансово підтримати батьків, які змушені через карантин відмовитися від роботи й доглядати дітей. Їм виплачуватимуть компенсації. Протягом двадцяти тижнів, тобто п'яти місяців.

Платити, щоправда, будуть не повну заробітну плату - сімдесят відсотків від неї. Батькам також пропонують розділити догляд за дітьми: десять тижнів удома сидить чоловік, а решту часу - жінка.

Франциска Гіффай, міністр у справах сім'ї Німеччини:

Наше рішення стосується батьків, які мають дітей молодше 12 років і не можуть ходити на роботу через закриті школи й дитсадки. Ми хочемо, щоб такі сім'ї не турбувалися про свою фінансову стабільність.

Щоб уникнути зайвої бюрократії, виплачувати гроші співробітникам, які доглядають за дітьми, будуть роботодавці. А вже їм усі кошти компенсує держава.