В Україні відновлюють роботу дитячі садки: нові правила [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні відновлюють свою роботу дитячі садочки. МОЗ оприлюднило низку правил для функціонування закладів під час адаптивного карантину. Зокрема, особи, які супроводжуватимуть дитину до дитсадка, мають бути в масці, дітям щочотири години мірятимуть температуру, щодві години персонал має дезінфікувати поверхні та мити руки. Під забороною - м'які іграшки та килими з довгим ворсом.
Окрім цього, обмежать кількість вихованців у групі та уникатимуть контактних ігор. Відтак збільшується час прогулянок малюків на свіжому повітрі, там же мають проводитися і більшість занять.
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