Відсьогодні в Україні відновлюють свою роботу дитячі садочки. МОЗ оприлюднило низку правил для функціонування закладів під час адаптивного карантину. Зокрема, особи, які супроводжуватимуть дитину до дитсадка, мають бути в масці, дітям щочотири години мірятимуть температуру, щодві години персонал має дезінфікувати поверхні та мити руки. Під забороною - м'які іграшки та килими з довгим ворсом.

Окрім цього, обмежать кількість вихованців у групі та уникатимуть контактних ігор. Відтак збільшується час прогулянок малюків на свіжому повітрі, там же мають проводитися і більшість занять.