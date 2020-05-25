Без диалога с Донецком и Луганском мира не будет. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"У нас абсолютно четкая позиция, которой мы придерживаемся с начала проведения переговоров, - переговоры надо проводить со всеми участниками этого конфликта, в том числе и с непризнанными республиками, чего избегает сегодняшняя власть. Мы приветствуем создание официальной делегации на переговорах, потому что хватит уже прятаться за экспертов, за какие-то полуофициальные должности. С другой стороны, должна быть ясная и четкая позиция - переговоры с непризнанными республиками, с РФ, а самое главное - должен быть результат. Это прекращение боевых действий, разведение войск, возвращение всех пленных. Мы нацелены не на процесс, а на конечный результат, и в этом отношении мы готовы быть партнерами, чтобы добиться мира в Украине", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" акцентировал, что если власть не прекратит политику "стен" и ограничений, то о мире в Украине можно будет забыть на ближайшие 5 лет.