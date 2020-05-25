Без диалога с Донецком и Луганском мира не будет - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Без диалога с Донецком и Луганском мира не будет. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"У нас абсолютно четкая позиция, которой мы придерживаемся с начала проведения переговоров, - переговоры надо проводить со всеми участниками этого конфликта, в том числе и с непризнанными республиками, чего избегает сегодняшняя власть. Мы приветствуем создание официальной делегации на переговорах, потому что хватит уже прятаться за экспертов, за какие-то полуофициальные должности. С другой стороны, должна быть ясная и четкая позиция - переговоры с непризнанными республиками, с РФ, а самое главное - должен быть результат. Это прекращение боевых действий, разведение войск, возвращение всех пленных. Мы нацелены не на процесс, а на конечный результат, и в этом отношении мы готовы быть партнерами, чтобы добиться мира в Украине", - подчеркнул Юрий Бойко.
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" акцентировал, что если власть не прекратит политику "стен" и ограничений, то о мире в Украине можно будет забыть на ближайшие 5 лет.
"Для мирного урегулирования нужна политическая воля. Каждый социологический опрос показывает подавляющий перевес сторонников мирного урегулирования над представителями "партии войны". Мы же видим полное бездействие парламентского большинства и отказ принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями, продолжение строительства физической и политической стены на границе с РФ - это все политика Порошенко, которую продолжает проводить президент Зеленский. Отличий нет", - отметил политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что власти нужно прислушаться к мнению общества и прекратить сползание на позиции радикалов.
"Вместо рассуждений о "планах Б, Ц" необходимо работать над законопроектами, предусмотренными Минскими соглашениями. Делать те шаги, о которых договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже. В политическом урегулировании конфликта, восстановлении единства Украина заинтересована больше всего. Стране, украинскому народу нужен мир, а не еще 5 лет бесконечной войны, нищеты и кризиса", - заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Сегодня только "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает альтернативный курс развития страны. У партии есть Мирный план, основанный на реализации Минских соглашений. Есть Антикризисный план, который позволит вывести страну из кризиса и не допустить обнищания людей.
"Мы выступаем за скорейшее урегулирование конфликта на Донбассе, реструктуризацию внешних долгов и направление средств на помощь украинским семьям, развитие экономики, поддержку громад и территорий", - подчеркнул Юрий Бойко.
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