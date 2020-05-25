Французи розроблять супершвидкий тест на коронавірус [ Редактировать ]
Новий експрес-тест на коронавірус розробляють у Франції. Для перевірки системою EasyCov потрібен зразок слини з язика. З допомогою реагентів та їх нагрівання можна визначити, чи є в організмі інфекція.
Процедура займає приблизно годину часу, виробники обіцяють точний результат. У Франції новинка надійде на ринок в середині червня, продаватимуть по 20 євро за набір.
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