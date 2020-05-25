Карантин у столиці все ж таки послабили

Попри лідерські позиції Києва в офіційному рейтингу заражень, карантин у столиці все ж таки послабили. Від сьогоднішнього ранку в місті повністю відновив роботу громадський транспорт.

Спеціальні перепустки скасовано, а метрополітен знову працює. Тож, як кияни тепер їздять містом? І чи безпечно користуватися громадським транспортом? Тему продовжить Богдан Вербицький.

Цього звуку кияни не чули... два місяці!

"Скучили? - Ой дуже! Ви шо, Слава Богу".

Від ранку понеділка транспортно-коронавірусну блокаду в Києві та інших регіонах офіційно зняли. За графіком та без перепусток курсує наземний транспорт...

Проїжджає повз нас трамвай

А підземний дарує справжні емоції та свободу!

Діана, жителька Києва:

Круто! Ну потому что я ездила на велосипеде и было неприкольно. Ну чисто из-за того, что подбираешь соотвествующую одежду, а на метро можно наконец-то выдохнуть и одевать то, что хочешь.

Але чи гарантує комфорт безпеку? І які правила тепер діють у громадському транспорті столиці?

Станція метро "Чернігівська". 50 років вона залишається одним із основних транспортних вузлів столиці. Саме через "Чернігівську" кияни переїжджають із Лівого Берега на Правий. Щодня через ці двері проходить 40 тисяч пасажирів.

Бо тут зупиняється три автобуси, шість трамваїв, та з півтора десятка маршруток. Увесь цей транспорт їде у найбільші спальні районі Києва без метро.

Щоб до нього доїхати, необхідно дотримуватися правил. Перше, і найголовніше, без маски у громадський транспорт зась. Але і це не гарантія, що ви потрапите до трамвая чи автобуса. Наприклад, ці дві жіночки зайшли до вагона надто пізно - всі сидячі місця вже були зайняті, тож довелося чекати наступного.

Не було уже мєста. Стоячі, тільки стоячі.

Подібні правила безпеки діють і в маршрутках, вони, до речі, курсують у Києві ще з суботи.

Геннадій, водій:

Стараємся там шоб чоловік десять - п'ятнадцять. Ну шо б до п'ятнадцяти людей шоб було. Люди самі понімають. Слава Богу шо люди понімають, шо от так треба себе вести. То єсть без маски ніхто не заходе, всі стараються культурно себе вести.

Ввічливо кияни поводяться і в метро основній рушійній силі громадського транспорту столиці. І для цього тут усі умови! Жовті обмежувальні лінії біля входу, і не тільки.

Ось вони. І такі вказівники вздовж усієї платформи. На всіх станціях. Аналогічні обмежувальні лінії й біля кас метрополітену. Там і вимірюють температуру. А на платформі люди тримаються осторонь одне від одного, й обов'язково заходять у масках.

Тетяна, жителька Києва:

Маска, рукавиці, антисептик обов'язково щоб з собою був. Ну, в принципі все. Ну для пасажирів цього нормально. Я дуже вражена, тому що я їхала з Рівненської області, люди реально ходили без масок. Не то що без масок, а й без рукавиць. І не то шо просто, а даже в самом общєствєном транспорте.

І така соціальна відповідальність Киян зрозуміла, бо ціна відкритого метро тут, у столиці, надзвичайно висока. Без нього Київ, у буквальному сенсі, потопав у заторах!

Сергій, житель Києва:

Вы, посмотрите, что твориться. там не реально, там до Быковни сегодня уже все стоит. Я каждый день добирался до работы три часа на такси. Разве это дело?

Утім, навіть відкрите метро та скасування спецперепусток не покращило ситуації на столичних дорогах. А вагони метро курсують майже порожні.