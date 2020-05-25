Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний режим работы [ Редактировать ]
С понедельника, 1 июня, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перейдут на летний режим работы: с 6:00 до 20:00. Но все ограничения продолжат действовать в течение карантина, который продлен до 22 июня. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера. Однако даже наличие важных жизненных обстоятельств и положительное решение командующего объединенных сил на пропуск не гарантирует пересечения линии разграничения. Поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую "серую зону", - сказано в сообщении
Последний такой случай произошел на КПВВ "Станица Луганская" 25 мая. По отдельному решению командующего объединенных сил на выход во временно оккупированные территории пограничники оформили гражданку Украины. Через некоторое время она вернулась - при попытке пересечь линию разграничения ее остановили и без объяснения причин развернули боевики.
Пограничники призывают украинцев учесть информацию об изменении режима работы КПВВ, карантинных ограничениях и действиях российских вооруженных формирований.
Напомним, что ранее на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.
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