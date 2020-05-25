Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Украина может избежать второй волны коронавируса при двух обстоятельствах. Об этом пишет "Украина 24".

Первая - это когда во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность, так как это было с вирусом SARS в предыдущие годы. Тогда мы можем четко сказать - он потерял агрессивность, не вызывает болезнь человека, он сам пойдет на спад, второй волны не будет. Второе, где мы можем избежать вспышки - это разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда действительно удастся предотвратить вторую волну.

Если этих двух обстоятельств не произойдет, то циркуляция коронавируса будет продолжаться, как и других гриппоподобных заболеваний, что будет приводить к новым вспышкам болезни, уточнил он.

Также Ляшко отметил, что эпидемическая ситуация не позволяет сегодня отказаться от карантина.

Если мы будем придерживаться этих требований, мы выработаем стратегию, которая может быть применена в случае наступления второй волны, которая всеми экспертами прогнозируется. Она может совпасть с другими волнами острых респираторных заболеваний, таких как грипп или аденовирусная инфекция. Тогда будет достаточно сложно управлять такими ситуациями.

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