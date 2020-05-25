Атака на лікаря! Сьогодні напали на заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака. Це сталося о 8 ранку, біля входу до лікарні. До Шудрака підійшов невідомий чоловік спортивної статури в капюшоні.

І двічі, зі спини, вдарив лікаря по голові, ймовірно, тупим предметом, можливо - кастетом. Після чого - зловмисник утік. Анатолій Шудрак уже написав заяву до поліції та зняв побої. Запевняє - побутових конфліктів не мав. І пов'язує цей напад із професійною діяльністю.

Анатолій Шудрак, заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Інституту раку:

На протязі кількох років всі ми являємося свідками ряду скандалів, які пов'язані із корупційною діяльністю. На сьогоднішній день закінчила роботу інвентаризаційна комісія, яку проводили у зв'язку із зміною керівництва. Я очолював цю комісію і ця комісія виявила недостачу - близько 10 млн грн і я пов'язую цей інцидент самі із роботою комісії. Зі мною це вперше, але в Інституті раку це вже друга історія із побиттям посадових осіб. 11 березня невідомими був побитий головний лікар інституту під власним домом, на сьогоднішній день постраждав я.

Христина Кір'якова, прес-офіцер Голосіївського управління національної поліції: