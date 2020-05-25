Дональд Трамп розкрив таємницю свого Twitter [ Редактировать ]
Таємниця Твіттера Трампа. Американський президент розповів, Хто веде його сторінку в соцмережі. І виявилось - це не армія СММ-ників...
А він сам. Вранці і вночі пише сам. Вдень, коли часу немає, тексти надиктовує помічникам. За це відповідає радник президента з комунікацій. Більше ніхто його повідомлення не редагує.
На сторінці Трампа щодня з'являються десятки постів - і новини, і критика опонентів, і офіційні заяви, тому Твіттер президента майже замінює прессекретаря Білого Дому. А читають ці твіти понад 80 мільйонів підписників.
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