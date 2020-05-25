Уровень смертоносности от коронавируса COVID-19 во многом зависит от того, кто и как считает показатели. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Украина 24".

"Что касается смертности, вопрос интересный. Если мы сейчас посмотрим летальность по разным странам, она колеблется от 1,5% до 15%, в зависимости от того, в частности, кто и как считает показатели - будь то в результате коронавирусной болезни, или это было в тот период, когда человек болел коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

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Также он объяснил, как происходит процедура учета смертности в Украине.

Мы сейчас регистрируем все летальные случаи, которые были у людей, болевших коронавирусной болезнью, и показываем их в статистику как людей, умерших во время течения этой болезни. Далее мы будем проводить ретроспективно, после вскрытия - что было в результате болезни, а что совпало во времени, чтобы сделать реальную статистику, как повлияла болезнь на летальность.

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