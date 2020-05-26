На Донбасі зафіксували вісім обстрілів за добу [ Редактировать ]
Вісім ворожих обстрілів зафіксовано минулої доби на Донбасі. Російські найманці знову застосували заборонені міномети 120-го калібру.
Також атакували позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та з озброєння бойової машини піхоти.
Під вогонь окупантів потрапили оборонці Пісків, Мар'їнки, Павлополя, Тарамчука та Богданівки. Минулося без втрат серед українських військових.
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