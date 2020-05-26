Для відвідувачів відкрився зоопарк Копенгагена, один із найстаріших у Європі. Щоправда, поки що екскурсійних груп не пускають. Під замком залишаються і лекторії, тераріуми й лабораторії. На дитячих майданчиках можуть перебувати до десятьох людей. Через карантин звіринець не працював місяць. Зачинився - вперше за свою 150-річну історію.

Мадс Бертельсен, директор зоопарку: