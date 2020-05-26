Зоопарк Копенгагена відкрився для відвідувачів [ Редактировать ]
Для відвідувачів відкрився зоопарк Копенгагена, один із найстаріших у Європі. Щоправда, поки що екскурсійних груп не пускають. Під замком залишаються і лекторії, тераріуми й лабораторії. На дитячих майданчиках можуть перебувати до десятьох людей. Через карантин звіринець не працював місяць. Зачинився - вперше за свою 150-річну історію.
Мадс Бертельсен, директор зоопарку:
Деякі тварини не надто переймалися, коли зоопарк зачинився. Тішилися тишею і спокоєм. Тут йдеться здебільшого про птахів. А решта - сумували за гостями. Їм теж цікаво спостерігати за людьми. Наші мешканці також радіють зустрічі з відвідувачами.
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