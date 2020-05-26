Люди проти машин. У Південній Кореї коронавірус призвів до техно-буму. Роботи в лікарнях і аеропортах уже не дивина. Тепер захоплюють ще й кафе та ресторани. Як пандемія пішла на користь технологіям - в наступному матеріалі.

Завжди ввічливий і ніколи не втомлюється. Робот-офіціант розносить каву в кафе південнокорейського Теджона. Готує напій його колега - теж автоматизований бариста. Знає 60 рецептів.

Лі Чон Мін, відвідувач закладу:

Головне, що кава так само смачна, - хто б її не варив.

Аби приготувати й подати шість порцій кави механічним працівникам знадобилося сім хвилин. Жодна стороння допомога не потрібна. В усьому кафе з персоналу залишився лише кондитер. Він відповідає за те, аби не закінчувалися інгредієнти для напоїв.

Лі Донг Ба, представник компанії-розробника:

Щоб наша система працювала, люди не потрібні. Від замовлення до подачі - все роблять машини. Це дуже актуально зараз, коли слід дотримуватися дистанції і обмежувати контакти.

У столичних ресторанах - роботи готують традиційну локшину і супи, смажать м'ясо. Південна Корея - вже кілька років найбільш автоматизована країна у світі. Епідемія коронавірусу дала ще один поштовх, аби компанії частіше замінювали людей - машинами.

Лі Ча Мі, студентка:

Роботи зараз повсюди. Мене це дещо непокоїть. Чимало моїх друзів працюють офіціантами і бариста, тож незабаром вони можуть залишитися без роботи.

Уряд розвиток технологій підтримує, бо темпи старіння населення в Південній Кореї одні з найбільших на планеті. Водночас і тим хто втрачає роботу - держава пропонує перевчатися для того, аби керувати розумними машинами. А на штучний інтелект і роботів у кафе й ресторанах Сеул нещодавно виділив 103 мільйони доларів.

Бо через карантин майже всі заклади громадського харчування втратили 80 відсотків річного прибутку. Тож наймати на роботу живих людей - для більшості стало недешевим задоволенням.