341 людина одужала в Україні від коронавірусної хвороби минулої доби. Про це повідомили в МОЗ. Тож на сьогодні вилікувалося вже сім тисяч сімсот сімдесят п'ять людей.

644 померли. Натепер в Україні підтверджено 21584 випадки COVID-19, з них понад 4 тисячі медиків та понад півтори тисячі дітей. Найбільше нових випадків інфікування за останню добу зафіксовано у Львівській області - 45, Рівненській - 41 та у Києві - 58. У МОЗ також розповіли, які послаблення карантину чекають на українців із першого червня.

Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України: