В Україні відкриють спортзали та басейни [ Редактировать ]
341 людина одужала в Україні від коронавірусної хвороби минулої доби. Про це повідомили в МОЗ. Тож на сьогодні вилікувалося вже сім тисяч сімсот сімдесят п'ять людей.
644 померли. Натепер в Україні підтверджено 21584 випадки COVID-19, з них понад 4 тисячі медиків та понад півтори тисячі дітей. Найбільше нових випадків інфікування за останню добу зафіксовано у Львівській області - 45, Рівненській - 41 та у Києві - 58. У МОЗ також розповіли, які послаблення карантину чекають на українців із першого червня.
Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України:
З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідемічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування освітніх занять в групах не більше 10 осіб. З першого червня планується запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень.
по теме
В Україні за добу провели шість тисяч тестів від коронавірусу
Відповідно до офіційної статистики, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні, понад 21 тисяча
Коронавірус не відступає: Закарпаття та Рівненщина не послаблюватимуть карантин
В Україні є ціла низка областей, в яких другий етап послаблення карантину так і не почався. Бо забагато хворих на коронавірус
В Україні назвали "не готові" до пом'якшення карантину області
7234 людини в Україні одужали від коронавірусу. Померли за весь час епідемії - 623 пацієнти. Відповідно до офіційної статистики, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні понад 21 тисяча
Карантин в Україні пом'якшують: всі подробиці виходу із локдауну
Прощавай, карантине! Спочатку це стало настроєм більшості українців, а ось уже й влада намагається вписати таке ставлення людей у свої рішення
Коронавірус в Україні: кількість інфікованих наближається до 20 тисяч
Захворіли три з половиною сотні людей. Це на сто більше, ніж напередодні. Серед тих, у кого діагностували COVID чимало дітей і медиків.