Подія, до якої компанія Ілона Маска йшла 18 років

Останні приготування перед історичним запуском. Вже завтра SpaceХ уперше відправить астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Подія, до якої компанія Ілона Маска йшла 18 років.

На борту створеного SpaceХ космічного корабля Crew Dragon полетять американські космонавти Даглас Харлі та Роберт Бенкен. Очікують, що на запуску з мису Канаверал у штаті Флорида буде присутній президент США Дональд Трамп. Політ на МКС триватиме близько 19 годин.

Останні 9 років НАСА сплачувала Росії за доставку своїх космонавтів на МКС на кораблях "Союз". Мета нинішньої місії - відновити орбітальні запуски у США та розпочати нову еру в освоєнні космосу.