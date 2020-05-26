В Україні згадують початок боїв за Донецький аеропорт [ Редактировать ]
16 ворожих обстрілів зафіксовано минулої доби на Донбасі. Російські найманці знову застосували заборонені міномети 120-го та 82-го калібрів. Вороги також атакували українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та з озброєння бойової машини піхоти. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Пісків, Оріхового, Мар'їнки, Павлополя, Тарамчука та Богданівки. Минулося без втрат серед наших солдатів.
І сьогодні шоста річниця першого бою за Донецький аеропорт. Саме в ніч проти 26 травня 2014 року російські найманці здійснили спробу захопити летовище. Наші солдати відбили ворожу атаку. Бої за об'єкт поновилися з вересня 2014 і тривали 242 дні. Тоді загинули 100 українських воїнів, зокрема 4 зникли безвісти. Захисників донецького летовища за мужність охрестили кіборгами.
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