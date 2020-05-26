"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует справедливого наказания для убийц Олеся Бузины [ Редактировать ]
Заявление партии
Более пяти лет назад, в апреле 2015 года возле своего дома был убит известный украинский писатель, публицист и общественный деятель Олесь Бузина. Убит за свою политическую позицию. Его острая критика националистической политики не нравилась радикалам и власти, которая их заботливо опекала и использовала как инструмент в борьбе с политической оппозицией. Режим Порошенко делал все, чтобы преступникам удалось избежать наказания.
После смены власти ситуация долгое время не менялась. Следствие оставалось парализованным. Судебное разбирательство было фактически заведено в тупик. Сейчас в этом деле намечается новый поворот. Офис Генерального прокурора наконец-то обратил внимание на вопиющую несправедливость в отношении погибшего Олеся Бузины и подключился к судебному процессу. Но это не помешало адвокатам подозреваемых, привыкших к лояльности следствия, выступить с возмутительной идеей. Они рискнули поставить под сомнение сам факт убийства и стремятся окончательно развалить дело.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращает внимание Генеральной прокуратуры на общественную значимость и резонансность совершенного преступления. Если убийцы Олеся Бузины не будут наказаны - это развяжет руки политическим террористам. Это будет означать, что государство признает и поддерживает насилие, убийство и террор в качестве допустимых способов разрешения политических противоречий.
Проиграв "дело Бузины" власть проиграет демократическую перспективу Украины!
Мы требуем от Генеральной прокуратуры помнить о своем долге и ответственности перед законом и народом Украины. Убийцы Олеся Бузины должны быть наказаны. Правда об их политических покровителях, которые до сих пор пытаются блокировать следствие и мешать суду, должна быть раскрыта!
Власть обязана отстоять законность и защитить конституционные права украинских граждан на жизнь и свободу слова.
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