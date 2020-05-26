СБУ викрила причетних до загибелі українців бойовиків [ Редактировать ]
Служба Безпеки ідентифікувала бойовиків, причетних до загибелі українських спецпризначенців в районі Бахмутської траси у травні 2018. Тоді, під час ворожого артобстрілу, загинули полковник СБУ Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов. Ще двоє бійців зазнали поранень. За інформацією контррозвідки, групу терористів так званого "батальйону Народної міліції ЛНР" очолював росіянин на прізвисько "Шумер".
У його підпорядкуванні були ще троє бойовиків. Ця група також причетна до обстрілів підрозділів ЗСУ в Новоайдарському і Слов'яносербському районах Луганщини. Суд надав дозвіл на затримання злочинців за статтею "тероризм". Їх оголосили у розшук. Терористам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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