Служба Безпеки ідентифікувала бойовиків, причетних до загибелі українських спецпризначенців в районі Бахмутської траси у травні 2018. Тоді, під час ворожого артобстрілу, загинули полковник СБУ Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов. Ще двоє бійців зазнали поранень. За інформацією контррозвідки, групу терористів так званого "батальйону Народної міліції ЛНР" очолював росіянин на прізвисько "Шумер".

У його підпорядкуванні були ще троє бойовиків. Ця група також причетна до обстрілів підрозділів ЗСУ в Новоайдарському і Слов'яносербському районах Луганщини. Суд надав дозвіл на затримання злочинців за статтею "тероризм". Їх оголосили у розшук. Терористам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.