16 ворожих обстрілів зафіксовано протягом минулої доби на Донбасі.

Російські найманці знову атакували українські позиції із заборонених мінометів 120 та 82 калібрів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та БМП. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Пісків, Оріхового, Мар'їнки, Павлополя, Тарамчука та Богданівки. Минулося без втрат серед наших солдатів... Зранку на лінії розмежування - без обстрілів.

І сьогодні - шоста річниця першого бою за Донецький аеропорт. Саме в ніч проти 26 травня 2014 року російські найманці здійснили спробу захопити летовище. Наші солдати відбили ворожу атаку. Бої за об'єкт поновилися з вересня 2014-го і тривали 242 дні. Тоді загинули 100 українських воїнів, з них 4-х вважають зниклими. За мужність та стійкість захисників донецького летовища охрестили кіборгами.