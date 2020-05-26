Війна на Донбасі: бойовики атакують із заборонених мінометів [ Редактировать ]
16 ворожих обстрілів зафіксовано протягом минулої доби на Донбасі.
Російські найманці знову атакували українські позиції із заборонених мінометів 120 та 82 калібрів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та БМП. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Пісків, Оріхового, Мар'їнки, Павлополя, Тарамчука та Богданівки. Минулося без втрат серед наших солдатів... Зранку на лінії розмежування - без обстрілів.
І сьогодні - шоста річниця першого бою за Донецький аеропорт. Саме в ніч проти 26 травня 2014 року російські найманці здійснили спробу захопити летовище. Наші солдати відбили ворожу атаку. Бої за об'єкт поновилися з вересня 2014-го і тривали 242 дні. Тоді загинули 100 українських воїнів, з них 4-х вважають зниклими. За мужність та стійкість захисників донецького летовища охрестили кіборгами.
по теме
Війна на Донбасі: бойовики знову б'ють з артилерії
7 обстрілів українських позицій зафіксовано минулої доби. Окупанти застосували заборонені артилерійські системи, міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю
Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців
Чергова провокація окупантів на передовій. Сьогодні бойовики з автоматичних станкових і підствольних гранатометів атакували українських захисників поблизу Оріхового
На Донбасі бойовики обстрілюють житлові квартали
В українському війську доба минула без втрат. Російські окупанти дещо знизили вогневу активність напередодні лише один раз порушували режим тиші
Війна на Донбасі: бойовики поранили українських вояків
До подій на фронті. Четверо наших захисників поранені минулої доби. Бойові ураження армійці дістали під час ворожого обстрілу Оріхового
На Донбасі бойовики атакують українських захисників із артилерійських систем
Російські найманці атакували українських захисників із артилерійських систем 122 калібру, 120 та 82 мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї