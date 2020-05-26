За минулу добу у світі - понад 90 тисяч нових хворих на коронавірус, загальна кількість за весь час - майже п'ять мільйонів шістсот тисяч. Летальних випадків зареєстровано - біля 350 тисяч. Вилікувалися від COVID-19 - два мільйони двісті п'ятдесят тисяч людей.

Найшвидше кількість пацієнтів зростає у США та Бразилії, яку вже назвали новим осередком епідемії. На третьому місці за приростом інфікованих - Росія. Федерація повідомляє про найбільшу кількість померлих від початку епідемії - за вчора 174 випадки. Яка епідеміологічна ситуація в інших країнах - дивіться далі.

В Іспанії, після перерахунку даних, значно знизилася загальна кількість померлих від коронавірусу. З'ясувалося, що летальних випадків на 2 тисячі менше. Усе списали на статистичну помилку: декого з померлих вписували до загального реєстру двічі, а то й тричі. А у деяких пацієнтів діагноз СOVID-19 - після смерті не підтвердився. За оновленою інформацією, коронавірус забрав життя - майже 27 тисяч іспанців.

Молдова відкрила кордони. Відсьогодні запрацювали автобусні та залізничні перевезення міжнародного сполучення. Втім, санітарні норми - залишаються незмінними. Екіпаж має носити маски, а салони мають регулярно дезінфікуватися. Для пасажирів - обов'язковий температурний скринінг при посадці. Крім того, для тих, хто прибуває в країну скасували двотижневу обсервацію.

За тиждень послаблює карантин Велика Британія. Про це заявив прем'єр Борис Джонсон. За умови дотримання противірусних заходів безпеки, двері відчинять автосалони та відкриті ринки. А от невеликі магазини та криті торговельні центри - запрацюють не раніше середини червня. Якщо епідеміологічна ситуація в країні не погіршиться.

Чорногорія почне впускати до себе туристів Уже наприкінці цього тижня. Щоправда, лише з країн, де виявили не більш як 25 випадків зараження на кожні 100 тисяч осіб. Наразі це - Хорватія, Албанія, Словенія, Німеччина та Греція. Нагадаю, від початку епідемії у Чорногорії коронавірус підхопили 324 людини. 9 - померли. Решта вже одужала.

Японія скасувала надзвичайний стан, який запровадили місяць тому. В уряді заявили, що ситуація з поширенням вірусу - під контролем. Утім, жителів закликали і далі дотримуватися заходів безпеки. Водночас, розширили перелік країн, громадянам яких заборонено в'їзд до Японії на час пандемії - тепер таких більше сотні. Своїх громадян впускатимуть після медобстеження та двотижневого карантину.