Карантинні заходи відсьогодні послабили на Київщині. У межах області відновлено пасажирські перевезення - за умови дотримання низки санітарних вимог. Також відновили роботу заклади дошкільної освіти та готелі. Щоправда, є й такі області, де другий етап послаблення карантину так і не почався. Не готовими виявилися Буковина, Закарпаття, Рівненщина, Волинь, Дніпропетровська, Донецька, Луганська і Львівська області.

Як позначається послаблення та подовження карантину на вітчизняній економіці, - розкаже Геннадій Вівденко.

Через карантинні заходи - українські підприємства у першому кварталі поточного року зазнали рекордних збитків. Вони дорівнюють втратам великого і середнього бізнесу за увесь минулий рік. Такі дані наводить держслужба статистики.

Протягом січня-березня від'ємні результати показали 40% суб'єктів господарювання. Збитки цих підприємств сягають двох сотень мільярдів гривень. Негативне зростання показника майже на 500% - порівняно з даними 2019 року.

Кількість безробітних українців офіційно перевищила півмільйона. Такі цифри оприлюднив держцентр зайнятості. Показник безробіття, порівняно із попереднім періодом, зріс на 64%. Натомість обсяг вакансій у центрах зайнятості знизився на 55%. Найбільша кількість заявок через втрату роботи в карантинний період - зафіксована у Хмельницькій, Запорізькій, Полтавській областях та Києві.

З 10 червня мають відкритися кафе і ресторани. Такі наміри оприлюднили на черговому брифінгу МОЗу. За даними консалтингових агенцій, нині свою діяльність на літніх майданчиках вже відновили 69% закладів. І з нетерпінням очікують повноцінного відкриття, оскільки дохідність бізнесу критично знизилася.

Руслан Соболь, голова асоціації власників малого та середнього бізнесу України:

До пандемии - это было сто процентов сейчас 10-12%, это ресторанній бизнес, что касается стрит-ритейла, тоесть уличной торговли, овощи фрукти небольшие, магазинчики вот овощи-фрукты доходят до 80-90% показателей до пандемии.

У столиці дозволили відкриття вуличних аграрних ярмарків. Так вирішили у департаменті промисловості київської мерії. 30 та 31 травня традиційні базари працюватимуть на звичних для киян місцях в 11 районах міста.

Там вони зможуть придбати сільгосптовари за цінами виробників. Категорична умова торгівлі - маски та соціальна дистанція.