На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой о признании геноцида армян в Османской империи 1915-1922 гг. Создатель петиции - руководитель общественной организации "Монс Пиус" Сурен Петросян.

Известно, что за короткое время за петицию проголосовали почти 5 тысяч украинцев.

"Геноцид армян, как и Голодомор в Украине - это страшные преступления против всего человечества о которых нужно честно говорить, чтобы не повторить подобных трагедий в будущем, чтобы наши дети могли жить в свободном, демократическом обществе, где здоровья, благополучие и жизнь человека - приоритетные ценности!

Исходя из таких побуждений, я зарегистрировал на сайте президента Украины петицию "О признании Геноцида армян в Османской империи 1915-1922 годов", за которую, в очень короткое время, проголосовали почти 5 тысяч украинских граждан!

Но мы не имеем морального права останавливаться на достигнутом! Для того чтобы этот вопрос был решен на самом высоком политическом уровне, нам нужно заполучить поддержку 25 тысяч украинских граждан.

Призываю всех представителей огромной армянской диаспоры, которая проживает в Украине, поддержать эту инициативу - в память о своих предках!", - написал Сурен Петросян.