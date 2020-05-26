ВООЗ визнали небезпечним рекомендований Трампом препарат проти коронавірусу [ Редактировать ]
Препарат, який так рекламував Дональд Трамп у боротьбі з коронавірусом, і навіть сам приймав профілактично - визнали небезпечним.
Всесвітня організація охорони здоров'я зупиняє клінічні випробування гідроксихлорохіну. Ним лікують малярію. І медики припустили, що препарат може бути ефективним і в боротьбі з COVID-19. У деяких країнах його навіть внесли в медичний протокол. Але зараз з'ясували, що гідроксихлорин має серйозну побічну дію - б'є по серцю. І може викликати аритмію.
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