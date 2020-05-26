В центре Киева на Печерске произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Происшествие произошло на столичном Печерске. Неизвестный открыл огонь по мужчине.

"В 18:20 в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на вул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственный действий.

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