В центре Киева прогремела стрельба [ Редактировать ]
В центре Киева на Печерске произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Происшествие произошло на столичном Печерске. Неизвестный открыл огонь по мужчине.
"В 18:20 в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на вул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.
Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственный действий.
Ранее мы писали, что в Днепре мужчина открыл стрельбу посреди улицы.
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