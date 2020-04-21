В Днепре недалеко от Монастырского острова случилось происшествие. Известно, что после ссоры между женщиной и мужчиной, последний открыл стрельбу посреди улицы. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина неожиданно достал предмет, похожий на травматический пистолет и произвел 4 выстрела в разные стороны. Когда патрульный предупредил его об ответственности за такие действия, тот направил оружие на него и стал угрожать. Инспектор, несмотря на угрозы, призвал на помощь коллег.

Правоохранители сразу задержали 25-летнего мужчину и вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла предмет, похожий на пистолет и гильзы. Гражданина доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина застрелил бывшую возлюбленную и выбросился из окна.