Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год". Документ был подписан во вторник, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Программа направлена на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в НАТО.

"Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля", - говорится в сообщении.

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