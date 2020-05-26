Зеленский настаивает на страховании медиков на передовой [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на страховании всех медиков, которые борются с коронавирусом, и поддерживает идею привлечения волонтеров на время выхода из карантина для помощи в соблюдении мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, на традиционном совещании по борьбе с распространением коронавируса было отмечено, что в Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от COVID-19, превысило число тех, кто заболел: 341 и 339 человек соответственно.
Зеленский отметил, что это минимальное преимущество и уменьшение количества больных даже при увеличении тестирования свидетельствуют о положительной тенденции на пути к преодолению эпидемии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новации Италии по привлечению волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности.
"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, выходя из карантина, мы бы помнили, что угроза всё ещё существует и надо соблюдать правила безопасности", - сказал на это президент.
Зеленский также поднял вопрос страховок для врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.
Ранее мы писали, что Зеленский назначил шестерых судей.
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