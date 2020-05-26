Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприятий. Об этом сообщает МИД Беларуси.
"Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом. В ходе беседы обсуждались вопросы развития украинско-белорусского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год", - сообщили в МИД.
По словам дипломатов, посол Украины также передал белорусской стороне вышиванку - подарок от президента Украины Владимира Зеленского Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки.
Ранее мы писали, что Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО.
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