Пост Дональда Трампа у Twitter визнали фейком [ Редактировать ]
Вперше в історії Twitter позначив пост американського президента Дональда Трампа як фейк. Під низкою політично вмотивованих публікацій лідера США з'явилося автоматичне маркування - "недостовірна інформація".
У них Трамп писав про можливі фальсифікації на майбутніх виборах президента США за допомогою електронної пошти. Своєю чергою Трамп звинуватив соціальну мережу у втручанні в американські вибори.
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