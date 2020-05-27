Трамп писав про можливі фальсифікації на майбутніх виборах президента

Вперше в історії Twitter позначив пост американського президента Дональда Трампа як фейк. Під низкою політично вмотивованих публікацій лідера США з'явилося автоматичне маркування - "недостовірна інформація".

У них Трамп писав про можливі фальсифікації на майбутніх виборах президента США за допомогою електронної пошти. Своєю чергою Трамп звинуватив соціальну мережу у втручанні в американські вибори.