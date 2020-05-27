Тролейбуси Рівного "побили рекорд" з кількості аварій [ Редактировать ]
У Рівному почастішали ДТП за участі тролейбусів. За три дні "рогаті" там двічі ставали винуватцями аварій. У неділю водійка тролейбуса не пропустила на перехресті легковик. Той протаранив електротранспорт - чотирьох людей з машини довелося ушпиталити. А напередодні інший тролейбус злетів з дороги й мало не перекинувся.
Момент ДТП зафіксували камери спостереження. Тролейбус спочатку "котився" заднім ходом, таранив автомобілі на своєму шляху, а потім позбивав металеве огородження і злетів на тротуар. У салоні було п'ятеро пасажирів. Одна пенсіонерка отримала легкі травми. Попередньо аварія сталася через знеструмлення електромережі. Деталі ще встановлюють.
Марія Юстицька, т.в.о. керівника відділу комунікацій ГУ НП у Рівненській області:
Водійка тролейбуса перед відновленням руху після 30-хвилинного аварійного відключення електромережі не вжила заходів і не перевірила справність усіх систем. Кермувальниця допустила рух тролейбуса назад, не забезпечивши повноцінне відновлення роботи гальмівної системи. 39-річна рівнянка працює водієм тролейбуса лише три місяці. Відповідно до медичного освідування вона була тверезою.
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