У Рівному почастішали ДТП за участі тролейбусів. За три дні "рогаті" там двічі ставали винуватцями аварій. У неділю водійка тролейбуса не пропустила на перехресті легковик. Той протаранив електротранспорт - чотирьох людей з машини довелося ушпиталити. А напередодні інший тролейбус злетів з дороги й мало не перекинувся.

Момент ДТП зафіксували камери спостереження. Тролейбус спочатку "котився" заднім ходом, таранив автомобілі на своєму шляху, а потім позбивав металеве огородження і злетів на тротуар. У салоні було п'ятеро пасажирів. Одна пенсіонерка отримала легкі травми. Попередньо аварія сталася через знеструмлення електромережі. Деталі ще встановлюють.

Марія Юстицька, т.в.о. керівника відділу комунікацій ГУ НП у Рівненській області: