Бульбашка щастя. Таке ноу-хау вигадали у Франції для мешканців будинків для літніх людей. Через коронавірус їм заборонили бачитися з рідними. Відтак ті почувалися вкрай самотніми. Що вигадало керівництво пансіонату - дивімося далі.

Для Наталі і Джозефа це щасливий день. Сьогодні вони нарешті змогли побачити і навіть торкнутися один одного. Люди старшого віку - одна з найбільш уразливих до коронавірусу груп населення. Тому побачення у будинках для літніх у Франції на час карантину заборонили.

Наталі Щепаняк, відвідувачка другий:

Ми не могли прийти сюди понад два місяці. Щойно в новинах оголосили про скасування обмежень, я одразу подзвонила в приймальне відділення. А тут такий сюрприз!

Спочатку рідні могли бачитися через скляні двері у приміщенні. Але складалося враження, начебто вони у в'язниці. Тому менеджери вирішили встановити надувний намет із гнучкими стінками.

Одрі Бернар, директорка будинку для літніх перший:

Я називаю це "бульбашкою щастя". Її встановили посеред саду, щоб мешканці могли бачитися з сім'ями у безпечних, і водночас комфортних умовах. З обох боків герметичний вхід. У центральній кімнаті - повністю прозора стінка.

Дотик крізь неї відчувається практично як і без перегородки. Це важливо для деяких хворих.

Одрі Бернар, директорка будинку для літніх людей другий:

Наприклад, наші мешканці, які страждають на синдром Альцгеймера, часто не можуть говорити. Вони реагують лише дотиком. Тому бульбашка для зустрічей трохи магічна - водночас і захищає, і дає можливість спілкуватися.

Наталі Щепаняк, відвідувачка четвертий:

Я прийшла із собакою. Джозеф може навіть почухати його. Через пластик ми відчуваємо тепло одне одного. Це чудово. Адміністратори зробили усе, що могли в нинішніх умовах.

Така "бульбашка щастя", за словами доглядачів, значно покращує настрій усіх мешканців будинку та їх гостей. Франція - одна з найбільш уражених коронавірусом країн Європи. Загалом тут понад сто вісімдесят тисяч підтверджених випадків інфікування. 65 тисяч людей одужали, померли майже тридцять тисяч.