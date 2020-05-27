Один мільярд євро відлив уряд Австрії на підтримку місцевих громад. Фактично, уряд країни взяв на себе зобов'язання дофінансувати половину проектів місцевого значення, кошти до яких перестали надходити з бюджету регіонів через економічну скруту.

Йдеться про будівництво дитсадків, будинків для літніх людей, а також в покращення інтернет-зв'язку. При цьому 20 відсотків фінансової допомоги спрямують екологічні заходи.

Загалом, від коронакризи потерпають усі сфери економіки Австрії. За прогнозами тамтєшнього міністра фінансів, ВВП країни цього року впаде до 9 відсотків.