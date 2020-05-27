Президент США Дональд Трамп заявил, что представит через несколько дней "мощный" ответ на действия Китая, направленные на ограничение прав и свободы жителей Гонконга. Об этом сообщает Reuters.

В ответ на вопрос относительно возможных санкций по отношению к Китаю со стороны США, Трамп заявил:

"Сейчас мы работаем над определенными вещами. Я думаю, вам это будет очень интересным. Я сделаю заявление об этом в течение нескольких ближайших дней".

Отмечается, что после того, как в Китае был вынесен на рассмотрение данный законопроект, в Гонконге возобновились протесты. По данным полиции, в ходе демонстраций были задержаны как минимум 16 человек в возрасте от 14 до 40 лет.

Ранее парламент Китая внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий ответственность за участие в мятежах, сепаратизм и измену.

Ранее мы писали, что США обсуждают новые санкции касательно "Северного потока-2".