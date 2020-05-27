"Северный поток-2": США обсуждают новые санкции [ Редактировать ]
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что американские власти одобряют введение новых санкций против России из-за строительства газопровода "Северный поток -2". Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
Посол рассказал, что на прошлой неделе у него были встречи с сенаторами и законодателями в США. Новые санкции одобрили и Республиканская и Демократическая партии.
"Несмотря на предвыборную кампанию, законотворческий процесс может пройти быстро", - утверждает Гренелл.
Издание пишет, что поскольку трубопровод построен, целью американцев может стать его ввода в эксплуатацию.
"До сих пор неясно, какую форму примут новые санкции. Одной из возможностей было бы угрожать торговыми штрафами компаниям, которые используют специальное оборудование для обслуживания трубопроводов", - пишет газета.
Ранее мы писали, что Россия вскоре возобновит строительство "Северного потока-2".
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