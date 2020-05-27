В Україні відновлюють роботу швидкісних потягів [ Редактировать ]
Першого червня Укрзалізниця відновить роботу швидкісних потягів. У відомстві повідомили, що пасажирів пускатимуть лише у захисних масках. Під час перевірки квитків - вимірюватимуть температуру.
Окрім того, вагони оброблятимуть перед та після кожного рейсу, а стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Відсьогодні квитки можна буде придбати у залізничних касах.
по теме
Поезда в Украине запустят раньше запланированного времени
Правительство приняло решение о возобновлении работы железной дороги с 1 июня, однако это будет раньше
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов
"Укрзализныця" запустила продажу билетов еще на 9 поездов: список
"Укрзалізниця" відновлює роботу швидкісних потягів
Першого червня Укрзалізниця відновить роботу швидкісних потягів. У відомстві повідомили, що пасажирів пускатимуть лише у захисних масках.
Київ - поїхав: у столиці запустили громадський транспорт
Нові транспортні правила такі: перше, і найголовніше, без маски зась. Але і її наявність не гарантія проїзду. Зайшли запізно, коли сидячі місця зайняті - доведеться чекати наступного трамвая
Метро Харкова відкрили для пасажирів
Метрополітен запрацював відсьогодні також у Харкові та Дніпрі. В підземку пускають лише в захисних масках або респіраторах. Вибірково міряють температуру