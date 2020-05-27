Відсьогодні квитки можна буде придбати у залізничних касах

Першого червня Укрзалізниця відновить роботу швидкісних потягів. У відомстві повідомили, що пасажирів пускатимуть лише у захисних масках. Під час перевірки квитків - вимірюватимуть температуру.

Окрім того, вагони оброблятимуть перед та після кожного рейсу, а стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Відсьогодні квитки можна буде придбати у залізничних касах.