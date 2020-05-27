Олігархи Росії підраховують мільярдні прибутки [ Редактировать ]
Поки більшість росіян через санкції ледь животіють, тамтешні олігархи декларують нацарьовані мільярдні статки. Сукупні активи верхівки харчового ланцюжка РФ за час пандемії збільшилися на 62 мільярди доларів.
Найбільше розбагатів власник металургійного бізнесу - компанії "Норильський нікель"- Володимир Потанін. За лічені місяці його дохід зріс майже на 20 мільярдів доларів та нині становить трохи більше 26 мільярдів в американській валюті.
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