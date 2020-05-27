Карантин як джерело натхнення. Херсонська художниця під час вимушеної відпустки почала опановувати новий напрямок живопису. Раніше вона розмальовувала предмети інтер'єру та аксесуари, тепер взялася за двері під'їздів. Розпочала з власного будинку, тепер дівчину знає весь квартал.

"Мне так упало на сердце нарисовать такую тематику - трэвл. Обыграла от домофона звонок - велосипед. Вот ручка - колесико. Мне кажеться, это мило".

Мешканці цього під'їзду жартують: відтепер вхід - лише за закордонними паспортами. Їхня сусідка, сумуючи від неможливості подорожувати, вирішила зобразити символ Франції просто на дверях. Ганна - професійний художник. Тож не полишала творити і у вимушеній відпустці. Спочатку розмальовувала захисні маски, а далі перейшла до стріт-арту.

Ганна Волик, художниця:

Были просьбы, так как наводят весенние порядки, нарисовать что-то на дверях. Соседка предложила одуванчики. Я подумала, почему бы и нет. Такая простая тема, нарисовала одуванчики и выложила в Фейсбук. Это произвело такой ажіотаж.

Художниця, що раніше займалася петриківським розписом, досить швидко пристосувалася до великих металевих площин. Кульбабки, бузок, півники, піони. До Ганни стали звертатися близькі з проханням прикрасити і їхні під'їзди. А один хлопець, завдяки такому намальованому букету, навіть зміг вибачитися перед коханою. Найсвіжіша робота - подарунок для подруги.

Анжела Молчанова, подруга художниці:

Нам очень нравится! Происходит такое чудо, которое мы будем наблюдать каждый день. Будут цветы цвести у нас круглый год. И неважно, есть ли у нас в этом году в палисаднике какие-то прелести, но перед глазами на подъезде всегда будет красота.

4-5 годин і картина готова. Акрилові фарби майстриня покриває лаком, тож зображення довговічне і не потребує особливого догляду. Окрім дверей, Ганна взялася розписати і стіни в під'їзді. В найближчих планах художниці - прикрасити малюнками приміщення в дитячій інфекційній лікарні.