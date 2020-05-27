"Полный дурак": за что Байден обозвал Трампа [ Редактировать ]
Бывший вице-президент США Джо Байден, планирующий стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, назвал "дураком" действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Столь резко о президенте США он высказался в интервью телеканалу CNN.
По мнению Байдена, Трамп демонстрирует "ложную мужественность" на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Ранее на церемонии по случаю Дня поминовения американский президент появился без защитной маски, при этом на Джо Байдене были и маска, и очки. Позже Трамп ретвитнул фотографию Байдена в маске.
Во время разговора в Байденом ведущая CNN предположила, что таким образом президент США пытается принизить своего главного соперника в борьбе за Белый дом, выставив ношение маски как признак слабости.
"Он (Дональд Трамп - ред.) дурак, полный дурак, потому что говорит такое. Все ведущие доктора в мире говорят, что нужно носить маску, когда находишься в толпе", - заявил Байден. Он отметил, что Трамп демонстрирует "мачизм" и "ложную мужественность", подавая своим поведением плохой пример, в то время, когда страна разделена из-за вопроса по поводу ношения масок.
Еще в начале апреля Дональд Трамп заявил, что ношение маски - добровольное дело каждого американца, а сам он носить ее не собирается. Недавно он признался, что надевал медицинскую маску единственный раз - при посещении автозавода Ford в штате Мичиган.
При этом глава Белого дома сообщил, что в качестве профилактики коронавируса принимает лекарство гидроксихлорохин.
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