Байден пристыдил Трампа за игру в гольф [ Редактировать ]
Бывший вице-президент США Джо Байден пристыдил президента США Дональда Трампа за то, что тот играл в гольф во время эпидемии коронавируса, в результате которой в США умерло 100 тысяч человек.
Соответствующий пост Байден опубликовал на своей странице в Twitter.
"Почти 100 жизней потеряны, десятки миллионов остались без работы. Тем временем президент играет в гольф", – написал бывший вице-президент.
Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.— Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020
Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA
В свою очередь, Трамп ответил, что игра в гольф – упражнение, и к тому же бывший президент США Барак Обама также играл в гольф.
Sleepy Joe’s representatives have just put out an ad saying that I went to play golf (exercise) today. They think I should stay in the White House at all times. What they didn’t say is that it’s the first time I’ve played golf in almost 3 months, that Biden was constantly.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020
Между тем, портал Yahoo напомнил, что в 2014 году, во время эпидемии Эболы, Трамп и сам критиковал Обаму за игру в гольф.
"Есть времена, чтобы играть, и времена, когда вы не можете играть. Это посылает неверный сигнал", – говорил тогда он.
Ранее сообщалось, что Трамп перечисляет всю свою зарплату на борьбу с COVID-19.
Также мы писали о том, что Трамп планирует создать аналог ВОЗ.