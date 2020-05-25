Бывший вице-президент США Джо Байден пристыдил президента США Дональда Трампа за то, что тот играл в гольф во время эпидемии коронавируса, в результате которой в США умерло 100 тысяч человек.

Соответствующий пост Байден опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Почти 100 жизней потеряны, десятки миллионов остались без работы. Тем временем президент играет в гольф", – написал бывший вице-президент.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.



Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA — Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020

В свою очередь, Трамп ответил, что игра в гольф – упражнение, и к тому же бывший президент США Барак Обама также играл в гольф.

Sleepy Joe’s representatives have just put out an ad saying that I went to play golf (exercise) today. They think I should stay in the White House at all times. What they didn’t say is that it’s the first time I’ve played golf in almost 3 months, that Biden was constantly..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

Между тем, портал Yahoo напомнил, что в 2014 году, во время эпидемии Эболы, Трамп и сам критиковал Обаму за игру в гольф.

"Есть времена, чтобы играть, и времена, когда вы не можете играть. Это посылает неверный сигнал", – говорил тогда он.

Ранее сообщалось, что Трамп перечисляет всю свою зарплату на борьбу с COVID-19.

Также мы писали о том, что Трамп планирует создать аналог ВОЗ.